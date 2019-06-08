Роспотребнадзор определил лучшие способы, как спастись от жары

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Носить светлую одежду, отказаться от мяса и газированных напитков советуют эксперты. Жара опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Пришли жаркие дни, которые далеко не все могут с лёгкостью перенести. В этом году погода вообще никого не щадит, и уже начало лета ознаменовалось пеклом. В свете этого Роспотребнадзор определил и назвал лучшие способы, которые помогут спастись от жары.

К ним стоит отнести такие как снижение физических нагрузок, проветривание помещений, ношение светлых вещей из натуральных тканей, головных уборов и солнцезащитных очков, также не следует находиться на улице долгое время.

Кроме того, в такую погоду снижается потребность в получении энергии, поэтому следует пересмотреть рацион. На этот период времени стоит заменить мясо морепродуктами, и ограничиваться небольшими, хоть и частыми, перекусами. Эксперты советуют избегать газированных напитков.

Роспотребнадзор отмечает, что эти рекомендации важно соблюдать, поскольку жара ведёт к развитию тяжёлых заболеваний — состояние может ухудшиться на улице. Наиболее подвержены риску люди с болезнями сердечно-сосудистой системы.

Определённое время придётся потерпеть такие погодные условия. Жара набирает обороты в России, спрятаться от неё вряд-ли удастся, но мучения облегчить возможно.