«Секс против рака»: Учёные выявили новые способы борьбы с болезнью

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Снятие стресса, улучшение настроения, кровообращения – и это только малая часть того, на что способна интимная близость между партнёрами.

Благодаря опытам учёных была отслежена взаимосвязь между болезнью и её профилактикой немедикаментозным способом. Специалисты пришли к выводу о том, что во время полового акта люди делятся друг с другом положительными эмоциями, которые напрямую действуют на здоровье в целом. Соответственно, что активная половая жизнь способна бороться и противостоять разным недугам, поражающих человеческий организм.

Самым важным в списке стоит защита от рака. Доказано, что выделение «сексуальных» гормонов в виде серотонина и окситоцина является фундаментом иммунной системы человека. А как известно – крепкий иммунитет не допускает развитие онкологии.

С помощью секса можно отлично «потренировать» кровообращение в сосудах сердца, тем самым провести профилактику развития инфаркта. К тому же, близость поможет снизить уровень холестерина, опустив его до нормального уровня.

Известным фактом о сексе является и то, что он способен противостоять депрессии за счёт повышения эндорфинов в крови. Статистика гласит о том, что удовлетворённая женщина на 80% реже подвержена угнетённому состоянию.

Также долголетие, молодость и красота присуще тем женщинам, у которых интимная близость присутствует не менее четырёх раз в неделю. Это объясняется довольно просто – секс повышает уровень эстрогена в крови, который отвечает за молодость и красоту.

Из-за возрастных изменений женщин может настигнуть частый недуг в виде недержания мочи. Чтобы этого не допустить, врачи рекомендуют практиковать интим как можно чаще в параллели с обязательной тренировкой тазовых и вагинальных мышц.