Полезные орехи признали симптомом появления рака печени - медики

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Злоупотребление разными видами орехов опасно для здоровья — приводит к онкологии. Также страдают лёгкие. В продукте содержатся канцерогенные вещества.

Многие из нас любят орехи за их неповторимый вкус. Иногда количество сильно превышает норму. Медики рассказали, что это опасно для здоровья, и злоупотреблять всё-таки не стоит. Дело в том, что полезные орехи признали симптомом появления рака печени.

Согласно имеющимся данным, такой риск связан с содержанием в продукте афлатоксина. Грибок, который живёт в почве и вызывает болезни в бобовых, зерновых и орехах, производит канцерогенные вещества. Если в организм они поступают в больших количествах, то вероятность развития рака резко возрастает.

Кстати говоря, наиболее часто риску подвергаются люди, которые уже имеют заболевание печени — например, гепатит В. И печень не единственный орган, который страдает от опасного грибка: вдыхание спор приводит к заражению лёгких.

И это всё, несмотря на то, что ранее учёными было доказано — орехи полезные. Они помогают накачать мускулы, улучшить работу мозга, облегчить боль и забеременеть. Если говорить про болевые ощущения, то продукт снимает спазмы, благодаря цинку и меди.

Совсем скоро, 29 августа, в России будет праздник — ореховый Спас. И многие захотят отметить его, как полагается, но всё же не следует переусердствовать.