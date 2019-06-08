Убийцы рака: Названы три продукта, которые уничтожают онкологию

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Данные продукты стоит включить в свой постоянный рацион, советуют ученые.

Рост числа онкологических заболеваний стремительно растет. Ученые прогнозируют, что в ближайшие 5 лет такой диагноз выйдет на первое место среди остальных. Профилактика опухолевых образований является наиболее актуальной. Специалистами были названы минимум три продукта, который мощнейшим образом влияют на онкологию, уничтожая её.

Брокколи. Данный продукт недооценен многими покупателями, но является настоящим «киллером», который прямым образом влияет на раковые клетки. Так происходит из-за высокого содержания сульфорафана. Данное вещество содержится также в цветной капусте и шпинате, но в брокколи его больше всего. Пол Талалай, доктор медицинских наук из Университета Джона Хопкинса исследовал ростки брокколи в течение 25 лет, и установил, что в них в 25-50 раз больше содержание сульфорафана. Этот продукт – простой и диетический овощ, который резко снижает риск развития рака.

Какао-порошок. Данный продукт оказывает сильное воздействие на наш организм: расслабляет мышцы, повышает настроение, уменьшает боль в теле. Помимо этих, несомненно, приятных бонусов, какао-порошок также обладает огромным количеством антиоксидантов (в 40 раз больше, чем в чернике). Данный продукт является отличным противоопухолевым «препаратом». Помимо этого, он также снижает риск ожирения, улучшает сердечно-сосудистое кровообращение и уменьшает воспаление.

Тигровые орехи. Данный продукт включили в ежедневный рацион ученые, которые проводили исследования. Тигровым его называют просто из-за внешнего вида, хотя это овощ. Данный «орех» можно употреблять в естественном виде, он обладает высоким содержанием железа и пребиотического крахмала. Эти вещества стимулируют рост пребиотиков, улучшают микрофлору и укрепляют общее здоровье. Помимо этого, мука и молоко из данного продукта пагубно влияет на развитие раковых клеток. Ученые заявляют, что они рады тому, что начали употреблять эти «орехи» в пищу.

Ученые уверены, что данные продукты - настоящие убийцы рака, которые уничтожают опухоль в корне. «Включив эти продукты в ежедневный рацион, вы несомненно понизите риск образования рака», - заявляют исследователи.