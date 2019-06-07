Развенчан миф о связи бритья подмышек и рака груди

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Парабены, алюминий из дезодоранта не провоцирует онкологию, подчёркивает медик.

Дискуссия в медицинском сообществе о связи между использованием антиперспирантов или дезодорантов и раком молочной железы была долгой.

«Может ли алюминий в этих продуктах увеличить риск рака молочной железы? Может быть, бритье подмышек — и, следовательно, оставить зазубрины и ссадины, которые могут обеспечить дальнейшие пути проникновения химических веществ в организм — еще больше увеличить этот риск? И как заинтересованные лица могут найти надежную информацию среди бесконечной и противоречивой информации о проблеме в Интернете?», — вот такие запросы волновали россиянок, которые практикуют бритьё подмышек.

Большая часть опасений по поводу токсичности антиперспирантов и дезодорантов связана с их активными ингредиентами, соединениями на основе алюминия, которые блокируют потовые железы. Хотя не совсем ясно, сколько алюминия на самом деле поглощает кожа, ясно, что использование продуктов немного увеличивает количество алюминия в организме. Многие опасаются, что это присутствие соединений этого химического элемента у женщин может вызвать изменения в эстрогенных рецепторах молочной железы, что приведет к росту раковых клеток.

Многие исследования, такие как влиятельный отчет 2002 года, опубликованный в «Журнале Национального института рака», не нашли доказательств того, что использование антиперспирантов и дезодорантов повышает риск развития рака молочной железы. Исследователи из онкологического центра им. Фреда Хатчинсона в Сиэтле исследовали контрольную группу из 813 женщин с раком молочной железы и 793 без этой болезни, установив, что ни использование продуктов, ни сочетание бритья подмышками и дезодоранта не приводят к увеличению вероятности возникновения рака. Британские и итальянские исследователи в 2013 году опубликовали серию статей в «Журнале неорганической биохимии», в которых прослеживается повышенное присутствие алюминия в раковых клетках молочной железы. Исследователи проанализировали уровень жидкости в груди у пациентов, подвергающихся лечению рака молочной железы, и обнаружили, что в образцах было более высокое присутствие алюминия, чем у пациентов без рака.

Хотя исследователи не смогли предположить причинно-следственную связь между употреблением бытовых и гигиенических средств и раком молочной железы, они посоветовали провести дальнейшие исследования потенциальной связи между соединениями алюминия и риском развития рака. Несмотря на то, что исследователи не пытались показать прямую связь, они все же посоветовали сократить использование соединений алюминия на коже, особенно в области подмышек. Пока исследователи пытались узнать причинно-следственную связь, женщины массово отказывались от средств гигиены, но как оказалось, зря. На сегодня, развенчан миф о связи бритья подмышек и рака груди.