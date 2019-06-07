Как снизить давление за месяц? Врачи назвали лучшие способы привести здоровье в норму

Вчера, 22:48

Определенные продукты и физические упражнения улучшают работу сердца.

В современном мире участились случаи инфарктов и инсультов. Нередко можно встретить человека с повышенным артериальным давлением. Сотрудники Токийского медицинского университета провели исследования и определили, что томатный сок улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Японские врачи назвали лучшие способы привести здоровье в норму и снизить давление всего за один месяц. Для этого потребуется в течение 30 дней пить томатный сок. Данный напиток снижает уровень холестерина, укрепляет кровеносные сосуды, предотвращает инфаркты.

Одной из наиболее частых причин инсультов помимо стрессов, является неправильная работа сердечно-сосудистой системы. Артериальное давление повышается из-за данной проблемы. Во время проведения эксперимента участникам предложили регулярно выпивать стакан томатного сока на протяжении месяца. В итоге у людей снизился уровень холестерина на 4% и упало артериальное давление на 15%.

Одного питания для приведения здоровья в норму недостаточно. Необходимо обязательно выполнять физические упражнения. Самыми эффективными для снижения давления признали быструю ходьбу, езду на велосипеде и плавание. Они дают аэробную нагрузку, улучшая работу сердца. Ради хорошего самочувствия неплохо регулярно посещать спортивный зал три раза в неделю. Только там главное – это умеренность. Чрезмерные нагрузки, наоборот, приведут к отрицательному результату.

От некоторых продуктов придется отказаться или по крайней мере ограничить их употребление. Речь идёт о соли, сахаре, жирной пище. Овощи, фрукты, негазированная вода – одни из лучших средств для снижения давления.