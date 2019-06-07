Диабет лечится: Куркума снизит уровень сахара в крови

Сегодня, 15:46

Такое заявление сделал автор диеты «5:2» доктор Майкл Мосли.

К диабету второго типа многие относятся пренебрежительно, а делать этого не стоит, поскольку такой подход сулит большие неприятности. Если недуг не лечить, то испортится зрение, разовьются сердечные заболевания и даже может случиться инсульт. Вместе с тем избавиться от него можно, если изменить рацион и образ жизни. Доктор Мосли заявил, что диабет лечится и поможет в борьбе с данным недугом куркума. В этом растении есть эфирные масла и куркумин — желтый краситель. Последний считается «убийцей» глюкозы. Куркума — это идеальный продукт для диабетиков. Употреблять растение желательно с перцем, тогда его усвояемость увеличится аж на 2000%.

При диабете второго типа разрешается есть много продуктов. Например, фрукты, овощи и макароны не нанесут вреда организму. Вместе с тем, существуют продукты, которых нужно избегать. Необходимо свести к минимуму сахар, соль и жир. При диабете нельзя отказываться от завтрака, обеда или ужина. Регулярное питание минимум три раза в день — это залог успеха в борьбе с болезнью.

Помимо диеты и куркумы для снижения уровня сахара в крови рекомендуются физические упражнения. Заниматься в тренажерном зале желательно минимум 2,5 часа в неделю. При этом совсем необязательно записываться в спортивный клуб. Достаточно просто ходить, выполнять работу по дому или заниматься садоводством.