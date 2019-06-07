Летние посиделки чреваты астмой: Дым от костра содержит ядовитые вещества — медики

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Дым от костра в 12 раз опаснее табачного. Страдают дыхательные пути и сердце. Также на 60% возрастает риск развития рка поджелудочной железы.

С приходом лета многие мечтают выбраться на отдых. Хотя бы пару дней побыть на свежем воздухе, посидеть у костра и сделать шашлыки. Но, несмотря на всю красоту таких моментов, медики предупреждают об их опасности — летние посиделки чреваты астмой.

Это связано с тем, что листва и деревья при сгорании вызывают воспаления в дыхательных путях. Учёными было доказано, что дым от сжигаемых деревьев и листвы содержит в себе канцерогенные вещества, которые вызывают различные заболевания лёгких и сердца. В числе их - астма.

Также было замечено, что дым от костра в 12 раз опаснее для здоровья, чем табачный. 1 т. тлеющей листвы выделяет 30 килограммов ядовитых веществ, поскольку деревья чистят окружающую среду и вбирают в себя все токсичные вещества, которые только могут быть. Риск получить рак поджелудочной железы увеличивается на 60%.

Кстати говоря, помимо данного фактора, есть и другие, которые тоже плохо сказываются на работе дыхательных путей: домашние питомцы, грибковый запах и тараканы. Например, собаки могут быть опасны тем, что переносят микробы, которые вызывают белок в слюне — начинается воспаление, и человек задыхается.

На текущий момент астмой страдают многие: и если в детстве её легко излечить, то с возрастом человеку становится всё труднее. Это связано с тем, что люди не догадываются о причинах и имеют опасные привычки. Необходимо оградить себя от всех факторов, которые могут навредить здоровью.