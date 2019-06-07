Натуральный спортпит: Российские учёные ошеломлены пользой скорлупы кедрового ореха

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Кедровая скорлупа нетоксична, богата на клетчатку и витамины, и рекомендуется спортсменам.

На протяжении нескольких десятилетий растет число хронических заболеваний. Основной причиной этого является несбалансированное питание. Биологи и химики изучают натуральные продукты питания на предмет их помощи в укреплении здоровья и предотвращения многочисленных заболеваний.

Для исследователей крайне интересным источником полезных веществ является природное сырье. Россия является одним из богатейших обладателей запасов дикорастущего сырья. Восточная Сибирь имеет бескрайние кедровые леса, площадь которых составляет 18 миллионов гектаров, где ежегодно собирают более 1 млн тонн кедровых орехов.

Учёные из БФУ им. И. Канта провели совместное исследование с коллегами из Кемеровского государственного университета. Российские учёные исследовали продукт переработки скорлупы кедрового ореха.

Исследователи обнаружили, что данный углеводно-минеральный комплекс богат на клетчатку и минералы. Также они определили, что продукт переработки не токсичен и способен повышать физическую нагрузку. Специалисты ошеломлены полезными качествами скорлупы и рекомендуют ее спортсменам как «натуральный спортпит».

Данный углеводно-минеральный комплекс может быть использован в качестве добавки к диете. Он позволяет насытить продукты необходимыми организму элементами, что повышает выносливость человека.

По мнению Ольги Бабич, доктора технических наук, директора института живых систем и куратора проекта, данное исследование крайне важно для развития науки о питании. Помимо пользы от приёма полезного продукта такая методика позволит снизит нагрузки на экологию, приведя к уменьшению утилизации и переработки скорлупы кедровых орехов.