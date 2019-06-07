Огромные залежи пластика на дне океана: Морепродукты опасны для здоровья человека

Сегодня, 18:00

Каждый морской организм теперь содержит микрочастицы. Рыбы питаются пластиком. Океан умрёт, если люди не будут бороться за экологию.

О вреде пластика для человека знают многие, как и о том, что в окружающую среду он попадает в больших количествах. Если на Земле мы видим его и по возможности собираем, то в случае с водоёмами дела обстоят намного хуже. Люди не знают, насколько опасен пластик в океане.

Учёные провели исследование и выяснили, что на дне Мирового океана есть огромные залежи пластика. Опасный для здоровья материал лежит там толстым слоем и становится пищей рыб. От микрочастиц невозможно избавиться, они становятся частью корма.

Теперь мы можем быть уверенными в том, что морепродукты опасны для здоровья человека, поскольку содержат пластик, который остаётся в организме и накапливается. Когда доза достигнет максимума, микрочастицы дадут о себе знать.

Если говорить о здоровье человека, то микрочастицы способны проходить через кровоток и доходить до органов человека, оставаясь там. Страдать будут печень, сердце, желудок. Скапливаясь, например, в кишечнике, они влияют на иммунные реакции организма и усиливают влияние токсинов.

Для того, чтобы подтвердить свои подозрения, учёные совершили несколько погружений, чтобы собрать пробы воды на разных глубинах. Затем вода была профильтрована — на дне действительно были крошечные волокна, которые не доступны человеческому глазу.

Интересным же является то, что у берегов микропластика значительно меньше, чем на глубине. Но именно там обитает основная масса рыб. Каждая из них поглощает определённую часть пластика — сейчас нет ни одного организма, в котором ни было бы вредного материала.

Вопрос заключается в том, какие шаги предпринимать в дальнейшем. Велика вероятность, что человечеству придётся отказаться от морепродуктов, но и это не является решением проблемы. Если ничего не предпринять, то в скором времени океан будет мёртв.