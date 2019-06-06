Секреты питания: Названы три главных шага на пути к здоровью

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Выполнить их несложно, если проявить чуточку терпения и задействовать силу воли.

Употребление вредной еды и малоподвижный образ жизни плохо сказываются на фигуре и самочувствии человека. Исправить ситуацию можно без чрезмерных усилий, если выполнять рекомендации экспертов. Диетологами названы три главных шага на пути к здоровью и даны советы, как легко справиться с этим заданием. Для начала нужно составить чёткий план, как говорится разложить всё по полочкам. Человек должен понимать, что требуется сделать и зачем. Каждый обязан осознавать: выгоднее заменить свинину на куриную грудку с добавлением большого количества овощей, дабы снизить вред от мяса.

Второй шаг – это избавиться от соблазнов. Например, придя в продуктовый магазин потребитель может увидеть перед собой сосиски, вареную колбасу, сладкие газированные напитки, чипсы и ему захочется купить эти вредные для здоровья товары. Вероятно, появится большой соблазн, но именно в этот момент следует проявить стойкость и не поддаться желаниям.

Третий шаг к здоровью – это реализация разработанного плана. Всего несколько пунктов, которые помогут сохранить хорошее самочувствие до глубокой старости. Относительно привычек питания, в холодильнике каждого человека всегда должны находиться овощи, фрукты, листовая зелень, йогурты, яйца, нежирное молоко, лимоны и курица. На зиму желательно замораживать ягоды.

Для хорошего самочувствия стоит употреблять зерновые культуры, коричневый рис, орехи, арахисовое масло, чеснок, картофель, фасоль, оливки, супы, сардину, тунец, томатную пасту, травы и специи.

Относительно приемов пищи, на завтрак желательно съедать овсянку с хлебом, банан, бутерброд, яичницу, нежирный сыр и яблоко. Обед требуется делать самым сытным. Для него хорошо подойдут домашний суп, индейка, овощи, курица, пицца, сэндвич. Ужин должен быть более легким и состоять из рыбы, моркови, капусты, риса и прочих овощей. Эти секреты питания помогут сберечь здоровье.