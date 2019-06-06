Вчера, 22:51

Орехи, брокколи и какао – вот естественная борьба с онкологией.

Рак это не приговор, утверждают некоторые медики, которые верят в мощь человеческого организма и силу систематического приёма определённых продуктов. Раковые клетки являются искаженными версиями здоровых клеток. Зная это, можно сосредоточиться на насыщении организма питательными веществами, которые поддерживают здоровую клеточную функцию. Самый быстрый способ стимулировать заживление - это ввести в организм большое количество питательных веществ, чтобы оно могло убить агрессивные раковые клетки. Суперпродукты - продукты, богатые соединениями, которые считаются особенно полезными для здоровья и благополучия - гораздо более эффективны, чем рак.

Систематически употребляя три дешёвых продукта можно обойти рак, подчёркивают медики. Ростки брокколи являются невероятно мощными убийцами раковых клеток из-за их необычно высокого содержания сульфорафана. Сульфорафан также содержится в брокколи, шпинате, капусте, цветной капусте, белокачанной и брюссельской капусте. Но ростки брокколи содержат большинство других овощей на планете.

Следующий продукт «антирак» - какао. Какао является основным ингредиентом в чистом шоколаде до его превращения в какао-порошок, прошедший термическую обработку. Из-за жары какао не содержит столько питательных веществ, сколько сырой какао-порошок. Необработанный какао-порошок очень богат питательными веществами и минералами. Какао невероятно богат магнием, минералом, который расслабляет мышцы и облегчает боль в теле; неудивительно, что больной человек время от времени жаждем шоколада. Тигровые орехи, он же земляной миндаль - то, реально помогает при борьбе и профилактике рака, говорят медики, ведь это источник железа и пребиотического крахмала. Пребиотический крахмал - это вещество, которое укрепляет здоровье, стимулируя рост пробиотиков, которые являются «дружественной» кишечной флорой (бактериями), такими как бифидобактерии и лактобациллы.

«Хотите верьте, хотите нет, но в тигровом орехе столько же железа, сколько в красном мясе. Поскольку тигровый орех - отличный источник железа, он лучший друг вегетарианца!», - говорит эксперт.

Таким образом, употребляя три дешёвых продукта можно обойти рак.