Дефицит витамина B12 вызывает депрессию – Назван неожиданный симптом в поведении россиян

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Игнорирование лечения приводит к ухудшению зрения и мышечной недостаточности.

Известно, что здоровье зависит от полноценного питания. В частности, важно насыщать организм витаминами и полезными микроорганизмами в необходимых пропорциях. К сожалению, даже полноценное питание может привести к «пропуску» витамина. Так, если вы ощущаете необъяснимую слабость и ухудшение зрения — это может свидетельствовать о дефиците витамина В12.

Этот элемент является питательным веществом, обеспечивающим нервную систему и питание клеток крови. По данным российских диетологов, главная причина недостатка витамина B12 в рационе — это неправильное питание. В свою очередь, это приводит к аутоиммунному состоянию, которое мешает желудку полноценно поглощать питательные вещества.

Недавнее исследование показало, что дефицит витамина В12 также вызывает депрессию. Диетологами назван неожиданный симптом в поведении, который игнорирует большинство россиян. Упадок сил или депрессию большинство людей связывают с объективными причинами — усталостью, недостатком сна или бытовыми проблемами. Но, порой, даже когда человек всем доволен, он не застрахован от депрессии. Причина этого — недостаток витаминов, уверены невропатологи. B12 подает сигналы в мозг, а при отсутствии этого вещества, мозг испытывает дискомфорт, проявляющийся в депрессии.

По мнению диетологов, для улучшения настроения достаточно употреблять в пищу продукты, богатые витамином B12. Так, рыба, коровье молоко и красное мясо помогут обеспечить организм витаминами, улучшим эмоциональное состояние.