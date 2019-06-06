Миссия «похудеть к отпуску» - Назван простой способ сбросить до 5 кг за неделю

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Ограничение потребляемых калорий позволяет сбросить вес, не ограничивая рацион.

С наступлением лета многие люди принялись к форсированному сбросу веса. Самые действенные способы похудения — это спорт и правильное питание. Тем не менее, строгая диета долго может не приносить плоды, а изнурительные тренировки приводят лишь к набору мышечной массы. Миссия «похудеть к отпуску» выполнима, уверены диетологи. Специалистами назван простой способ сбросить до 5 кг за неделю.

«Военная» диета получила свое название из-за практичности — ограниченное потребление калорий позволяет организму получить полноценный набор питательных веществ. Цель диеты — снизить потребление продуктов до 1400 калорий в день.

К примеру, завтрак может состоять из половины грейпфрута и поджаренного кусочка хлеба с арахисовым маслом. Скромное меню обладает достаточным количеством жиров и углеводов, которые обеспечат правильное функционирование организма. Обед может состоять из тоста, дополненного вареным яйцом и творогом. К ужину важно насытить организм белками, в чем поможет белое мясо с овощами или рыба. При этом, важно на протяжении дня выпивать большое количество жидкости — воды, чая или кофе без сахара и сливок.

Описанное меню следует соблюдать три дня, после чего можно внести коррективы по своему усмотрению. Главное условие — не потреблять более 1500 калорий в день. По мнению диетологов, подобное ограничение активизирует метаболизм, что приводит к переводу жира в энергию.