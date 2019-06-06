Чашечка яда для бодрости: Треть чая в российских супермаркетах заражена кишечной палочкой

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Любимый утренний напиток также содержит плесень и пестициды.

Роскачество проверило несколько десятков самых популярных марок пакетированного чая и установила, что почти треть чая в российских супермаркетах заражена кишечной палочкой. Некоторые из образцов листового чая содержали плесневые грибы и пестициды, причем содержание плесени превысило допустимые нормы в 3-4 раза.

Эксперты отметили, что причиной некачественного чая могут быть как некачественное сырьё, так и нарушения условий хранения и транспортировки товара.

По другим показателям, например содержанию кофеина, танина, полифенола, продукцию можно считать соответствующей нормам ГОСТа, но скептики считают, что и кишечной палочки вполне достаточно, чтобы чашечка чая с утра для бодрости превратилась в чашечку яда с далеко идущими последствиями.

Напомним, что кишечная палочка может вызвать тяжёлое пищевое отравление, гастроэнтерит, воспаление мочеполовой системы и другие заболевания, на лечение которых уйдут недели.