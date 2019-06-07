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Видоизменения родинок — серьёзный звоночек пойти к онкологу.

Всегда трудно заходить в кабинет к доктору, если человек подозревает развитие болезни или чувствует себя определённо плохо. Но медики говорят, что медлить нельзя, если появились симптомы одной из самых убийственных болезней современности. Согласно данным статистики по уровню заболеваемости раком кожи в РФ за последние два года, этот недуг находится на втором у женщин и третьем у мужчин местах по онкологии. Учитывая важность и актуальность раскрытия симптомов появления смертельноопасного заболевания, стоит понимать, что рак кожи один из самых распространенных видов рака в мире, обычно вызываемый ультрафиолетовым излучением солнца. Ввиду этого экспертами медпрактики назван 100% симптом развития рака кожи у человека.

Симптомы рака кожи обычно зависят от типа заболевания, ведь рак кожи имеет несколько разновидностей: меланома и немеланома. Меланома является более серьезной и обычно отличается «молью», изменяющей форму, может быть с зудом или воспалением. Но немеланома связана с другим набором симптомов. Зудящее пятно является симптомом рака кожи о котором следует задуматься, по словам эксперта Эндрю Торнбера. По его словам родинка это не причина писать завещание, но если есть видоизменение родинки, то это 1000% симптом развития рака кожи.

При этом есть и другие признаки:

грибок кожи;

новые раны, которые плохо заживают;

изменение текстуры родимых пятен, родинок.

Доктор Торнбер объяснил: «Он может меняться в течение нескольких недель или лет и, если это не увидеть, риск превратиться в рак. Если вы заметили, что ваша кожа постоянно меняется или выглядит неправильно — не откладывайте на удобный случай консультацию онколога». В качестве профилактики, врач советует не пренебрегать советами по уходу за кожей и пользоваться защитными кремами на натуральной основе.