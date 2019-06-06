Универсальное средство: Йога сохранит физическое и умственное здоровье в старости

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Это не просто гимнастика, как думают многие, а мощное средство для продления молодости.

Люди спрашивают, какую пользу или вред оказывает йога. Выяснилось, что индийское учение способствует оздоровлению организма. Йога — это универсальное средство, которое сохранит физическое и умственное здоровье в старости, поэтому заниматься ей необходимо не только молодым, но и пожилым людям. Это учение подразделяется на высшие и низшие части. Вторые отвечают за физическое развитие человека. Упражнения в йоге называются асанами. На каждом из уровней существуют различные комплексы. Процесс идет от простого к сложному, как и в любой другой сфере. На первом этапе занятия йогой подразумевают выполнение различных упражнений, зачастую на растяжку.

Многие асаны положительно влияют на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Йога подразумевать не только физические упражнения, но и медитации — сосредоточение внимания на определённом объект, отстраняясь от раздражающих факторов. Занятия подразумевают и накопление энергии путем регулярных тренировок. Йога положительно влияет на самочувствие. Практика доказывает, что выполняющие асаны пожилые люди избавляются от бессонницы — одного из признаков увядания организма.

Йога помогает бороться с депрессией. В старости, когда человека покидают силы, у многих возникают упаднические настроения. В этом случае йогу желательно использовать как профилактическое средство от депрессии. Приверженцы этого учения обладают лучшим духовным здоровьем, чем среднестатистические люди. Благодаря практике они сохраняют силы и эмоциональный интеллект в норме до глубокой старости.

Сейчас в России отмечают пятую годовщину Международного дня йоги. В последнее время это учение находит всё больше сторонников по всему миру. В Москве достигшие успеха практики дают мастер-классы. В рамках мероприятия звучат призывы о необходимости перехода на вегетарианскую пищу.