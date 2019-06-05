Предупреждение о раке языка: Названы семь неочевидных симптомов у курильщиков

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Любители табачных изделий должны обращать на них внимание, чтобы спастись.

Рак языка — одно из шести самых распространенных онкологических заболеваний. Точную причину недуга современная медицина назвать не может, зато есть отличительные черты, выделяющие его из ряда других. Врачами названы семь неочевидных симптомов курильщиков, своевременно обращая на которые можно сохранить жизнь. Бить тревогу стоит, если на органе вкуса в полости рта образовалось красное или белое пятно, возникает боль в горле или неприятные ощущения при глотании, которые долго не исчезают. Причинами для беспокойства являются язвы, онемение, и кровотечение из языка. Иногда возникает боль в ухе. При наличии перечисленных симптомов нужно срочно обследоваться в больницу.

Согласно медицинской статистике, рак языка чаще всего диагностируют у курильщиков. К факторам риска относится и распитие спиртных напитков. У курильщиков не обязательно развивается рак языка. У них просто увеличена вероятность его появления. Предупреждение о раке языка может спасти миллионы жизней.

На более ранних стадиях заболевания возможно лечение химиотерапией. В запущенных случаях избавляются от рака языка исключительно хирургическим путем. При возникновении метастазов, недуг распространяется на горло и тогда исправить ситуацию нельзя. Таким образом, чтобы спастись, требуется своевременно обращать внимание на семь неочевидных симптомов недуга, особенно курильщикам.