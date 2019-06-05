Высокое давление: Сможет ли алкогольный напиток повлиять на гипертонию?

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Молекула в красном вине может снизить давление. Ученые обнаружили альтернативные продукты с этим веществом.

Несколько исследований доказали пользу от умеренного употребления красного вина. В частности, многие исследователи рекомендовали ограниченные дозы вина при гипертонии. При этом ученые не могли до конца выявить активные вещества, которые противостоят гипертонии. В медицинском журнале Circulation опубликовали результаты исследования, которое выявило полезную молекулу.

Как выяснилось, в красном вине содержится расвератрол — соединение, которое также встречается в некоторых фруктах. Молекулы составляют оболочку на плодах, защищая ее от насекомых, бактерий и грибков. В то же время расвератрол может снижать высокое давление. Исследователи Лондонского Королевского Колледжа проверили с помощью эксперимента — сможет ли алкогольный напиток, содержащий это вещество, повлиять на давление?

Для эксперимента было отобрано несколько мышей, давление которых достигало 320 мг/кг. На протяжении 15 дней рацион грызунов разбавляли расвератролом. Двухнедельный курс продемонстрировал значительное падение давления у мышей. Что примечательно, расвератрол относится к окислителям, действие которых считалось негативным.

Сейчас авторы исследования заняты разработкой «модернизированного» расвератрола, который в будущем может стать эффективным лекарством от гипертонии.

При этом не стоит забывать, что чрезмерное употребление алкогольных напитков чревато негативными последствиями — вне зависимости от полезных веществ, содержащихся в них.