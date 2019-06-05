Больше воды! Врачи рассказали, как правильно питаться в жару

Сегодня, 13:14

Зелёный борщ с солью придёт на замену сладком кофе.

Лето — это период высоких температур, во время которого невозможно избежать усталости. Врачи проанализировали ситуацию и рассказали жителям России, как правильно питаться в 30-градусную жару. По словам экспертов, такая погода приводит к потере жидкости и минералов из организма, в следствие чего понижается иммунитет.

По словам профессора и диетолога Маргариты Королёвой, в жаркую погоду кровь человека становиться гуще, её циркуляция замедляется и организм перестаёт получать кислород. Кроме того, в такую погоду уменьшается слюноотделение и понижается аппетит. Во избежание страшных последствий, Королёва посоветовала пить больше воды, не менее 3 литров жидкости в день. Эксперты сошлись на мнение, что лучше всего подойдёт вода и чай (зелёные, белый). Однако, для полноценного утоления жажды необходим исключительно горячий напиток.

Если человек хочет разнообразить своё меню, то на помощь придёт квас и кефир. В случае с первым, лучше брать кислый продут, а со вторым — 1-процентный продукт. Дабы не навредить организму, стоит отказаться от кофе, алкоголя и сладких напитков. Такие продукты повышают давлению и могут спровоцировать развитие диабета.

Также Королёва отметила пользу окрошки, зелёного борща и томатного гаспачо. Все перечисленные блюда необходимо подсаливать, так как с потом человека выходят минеральные соли.