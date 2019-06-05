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Эксперты составили список необходимых продуктов, на которых часто экономят.

Представители Роспотребнадзора опубликовали доклад о «санитарно-эпидемиологическом благополучии» россиян. В частности, документ отражает возможности жителей РФ питаться полноценно.

По мнению аналитиков ведомства, россиянам не хватает овощей. Роспотребнадзор установил, что 99% семей употребляют недостаточно картофеля, огурцов и зелени, а 97% - не получают необходимую дозу фруктов. При этом, количество потребленных овощей и фруктов зависело от региона: так, жители мегаполисов употребляли фрукты и овощи чаще, чем обитатели деревень – где они произрастают.

Также, в рационе среднестатистического россиянина недостает растительного масла – 83% потребителей экономит на этом продукте. Что примечательно, Россия вошла в число стран с самым высоким потреблением пальмового масла.