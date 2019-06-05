Россия боится шизофреников – эксперты

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Выводы сделаны благодаря опросу ВЦИОМ, в котором приняли участие 1600 человек.

На сегодня всего 1% населения России болеет шизофренией, однако это официально поставленные диагнозы. Скорее всего, этот процент выше. Основные симптомы это «голоса» в голове, раздвоение личности и неспособность общаться. Течение заболевания усложняется постоянными галлюцинациями, бредом и депрессией.

Опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что Россия боится шизофреников. В нём приняли участие около 1600 россиян.

Этот вывод эксперты сделали судя из ответов населения. Социологи задавали вопрос, один из них был: Как, по вашему мнению, большинство людей относится к шизофреникам? «Со страхом» ответили 26% опрошенных, сочувствуют» 38%, «жалеют» 34%.

Каждый пятый выбрал вариант «с недоверием», 9% выбрали «с подозрением» и 8% «со смущением». В общем около 80% ответов имели негативный характер. Образ больного большинство россиян видят как несущего угрозу обществу, но и в то же время как слабого человека. Около 40% опрошенных считают, что шизофреникам нужно держаться подальше от людей.