Клубника не в счёт — Специалистами были названы самые полезные ягоды

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В выращивании данных ягод не используются вредные вещества и удобрения.

Бытует мнение, что все ягоды одинаково полезны и содержат много витаминов и микроэлементов. Отчасти это утверждение правда, но отчасти нет.

На днях специалистами были названы самые полезные ягоды. Гастроэнтерологи из Клиники лечебного питания ФГБУН считают, что это брусника и голубика, хотя они и менее доступные.

Эти ягоды плохо культивируются и в их выращивании не применяются вредные вещества и удобрения, а вот клубника не в счёт. Её производители борются за урожайность и массово используют удобрения сомнительной пользы, которые способствуют быстрому росту. То есть ягода может быть ароматной, красивой и плотной, а вот вкус и содержание витаминов будут «на нуле». Конечно, если клубника выращена на собственном участке без «активаторов» роста, то это совсем другое дело.

Врач-диетолог Елена Ливанцова заметила, что ягоды в целом очень полезны. В них содержатся важные для организма человека микроэлементы и витамины: магний, медь, селен, витамин С. Они поддерживают работу иммунной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Врачи советуют ежедневно употреблять 100-120 грамм ягод. Но вот людям с панкреатитом, гастритом или язвой нужно либо отказаться от их употребления, либо существенно сократить эту дозу.