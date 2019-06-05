Красота требует жертв: Укусы пчёл способствуют похудению

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Врачи советуют не заниматься самолечением в домашних условиях, а для прохождения терапии обратиться к специалистам.

Укусы пчёл стерпеть сложно, но болезненные ощущения несут в себе пользу для организма. В первую очередь такая терапия способствует нормализации обмена веществ, работы желудка и кишечника. Таким образом, укусы пчел способствуют похудению. Кроме того, пчелиная терапия помогает нормализовать гормональный фон, особенно это важно для женщин.

Как говорится, красота требует жертв. Врачи настоятельно рекомендуют отказаться от самолечения дома и не подвергать свой организм опасности. В первую очередь, при желании попробовать пчелиную терапию, стоит обращаться к медикам для консультации. У этой процедуры помимо пользы есть ряд противопоказаний.

Как например аллергия. В случае такой реакции жизнь человека подвергает смертельной опасности, поэтому прибегать к пчелиной терапии нужно только под наблюдением медиков.