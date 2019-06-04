Диабет может исчезнуть навсегда из-за мутации – учёные

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В организме человека обнаружен мутирующий ген, отвечающий за удаление лишнего сахара из крови.

Британские учёные сообщили приятную новость. По их прогнозам, в ближайшем будущем из списка заболеваний может навсегда исчезнуть сахарный диабет. Это может произойти из-за мутации гена CLTCL1, который отвечает за выведение лишней глюкозы из организма. Благоприятный прогноз касается в первую очередь больных диабетом 2 типа, при котором в организме вырабатывается инсулин.

Исследование специалистов из Лондона показало, что примерно у половины населения планеты ген CLTCL1 уже мутирует, а возможности выведение лишнего сахара из крови стали значительно сильнее. Учёные точно не знают, когда началась мутация гена. Возможно, что около 500 тысяч лет назад, с первыми приготовлениями мяса на огне. Есть другая версия, согласно которой, мутация появилась при освоении сельского хозяйства 12,5 тысяч лет назад. Руководитель исследования Маттео Фумагалли рассказал, что мутация является самым эффективным средством в борьбе за выживание. Учёные планируют продолжать исследования, чтобы определить эффект мутированного гена для диабетиков 1 типа.