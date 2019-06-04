Сахар опасен: Названы случаи, когда сладкое в рационе нужно уменьшить

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Повышение давления, проблемы с сердцем и сосудами – всё это последствия большого количества сахара, который нужно держать в норме.

Многие любят сладкое, но, как и любой продукт, оно хорошо в меру. Сахар может положительно влиять на работу мозга, но также может быть опасен и стать причиной развития заболеваний. Чтобы это не произошло, необходимо контролировать его количество в питании. Диетологом были названы случаи, когда сладкое в рационе нужно уменьшить.

Главным симптомом слишком большого количества сахара в рационе является сухость кожи. Если для кожи характерен нормальный тип, а сухость появилась после того, как за последний месяц шоколад и конфеты ежедневно были на столе, следует задуматься об их уменьшении. Кроме того, явным сигналом являются проблемы с зубами. Как правило, они первые страдают от избытка сахара. Важно проконсультироваться со стоматологом, чтобы понять истинную причину.

Сухость во рту тоже может быть симптомом перебора со сладким. Важно пить побольше жидкости и на время ограничить потребление сахара, чтобы организм смог восстановиться. То же касается и недостатка энергии. Но следует помнить, что если вы просто забываете отдыхать, недосыпаете и слишком много работаете, вряд ли дело в сахаре. Постоянный голод также может быть признаком того, что нужно следить за тем, сколько сладостей потребляется каждый день. Сладкая пища провоцирует повышенную выработку инсулина. Гормон очень быстро расщепляет углеводы, перерабатывая их в энергию или в запасы, но после уровень сахара падает, как следствие, человек чувствует голод.