Диетолог дала 7 «вредных» советов для похудения

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Не всё полезно, что подходит под определение «диетическое питание».

Попадая в кабинет диетологов люди склонны задавать сотни однотипных вопросов. Альбина Комиссарова проанализировала ситуацию и дала 7 «вредных», но очень простых советов для похудения. Во-первых, если фрукты являются диетическим продуктом, то это не значит, что их можно есть тоннами и в любое время. В тех же яблоках содержится сахар и после 12 часов дня стоит от них отказаться. Во-вторых, стоит забыть про воду во время приёма пищи. Жидкость растягивает желудок и способствует не усвоению. Также важно отказаться от соли, а магазинные заправки для овощных салатов заменить на оливковое масло.

В-третьих, похудеть можно только с помощью здорового питания и спорта. Диетолог рекомендует принимать л-карнитин и не есть 2 часа после еды. Однако, если сильно хочется, то можно выпить протеиновый коктейль на воде. В-четвёртых, стоит обратить внимание на такие продукты, как семена чиа, рыжиковое масло и нектар агавы. Их нельзя назвать диетическими, но они способны нормализовать иммунную систему, уровень холестерина и утолить чувство голода, избавив от переедания.

В-пятых, пересмотрев рацион питания человек 100% найдёт там продукты, содержащие в себе глютен, жир и низкие углеводы, которые противопоказаны всем худеющим. В-шестых — стакан воды натощак, да еще и с долькой лимона, может стать целебным эликсиром для очищения организма. Что касается воды, то важно выпивать не менее 8 стаканов в день, вне зависимости от веса и возраста. Цель диетолога — донести до людей важную информацию, однако не всем подойдут названные методы. Только проконсультировавшись с врачом, каждый человек сможет найти для себя идеальный способ похудения.