Симптомы дефицита витамина B12: Назван неожиданный признак в носу

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У человека пропадает обоняние и он перестаёт ощущать любые запахи.

К любому симптому дефицита витамина В12 следует внимательно прислушиваться и изучать. Если пустить ситуацию на самотёк, то возникнут очень серьёзные проблемы со здоровьем.

Этот важный витамин обладает очень сложной химической структурой, в отличии от других витаминов. Его роль в организме человека без преувеличения можно назвать одной из главных.

В12 участвует в формировании эритроцитов, работе памяти, синтезе ДНК, работе нервной системы, поглощении питательных веществ и поддерживает женское, и мужское репродуктивное здоровье.

Недостаток В12 приводит к отсутствию эритроцитов, а это означает, что органы и ткани в организме будут лишены кислорода.

Американские учёные провели исследование под названием «Влияние дефицита витамина В12 на обонятельную функцию». В результате был назван неожиданный признак в носу. То есть, у человека может либо частично, либо полностью пропасть обоняние и он перестаёт ощущать запахи.

Серьёзный дефицит В12 повреждает нервы по всему телу, которые включают нервы, необходимые для нормальной работы обонятельной системы.

Учёные заявили, что для подтверждения результатов исследования им понадобиться время и проведение подобных более масштабных опытов.

Медики назвали другие симптомы дефицита В12. Среди них: постоянное чувство усталости, отдышка, аритмия, головная боль, снижение аппетита, боль в языке. При любом симптоме они рекомендуют обращаться к специалистам.