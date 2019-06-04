Людей научили слышать пальцами

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Датчики слухового аппарата, закреплённые на кончиках пальцев, преобразуют вибрации в звук.

Несмотря на развитие слуховых аппаратов и кохлеарных имплантатов люди с нарушениями слуха по-прежнему сталкиваются с массой проблем в повседневной жизни. Однако, польские учёные научили людей слышать с помощью пальцев.

Специалисты Исследовательского центра Биоимажирования, Института физиологии и патологии слуха, Всемирного центра слуха в Варшаве разработали прибор на базе сенсорного восприятия. Ученые давно доказали возможность мозга интерпретировать информацию, поступающую от различных органов. Польские учёные сконструировали минималистичный слуховой тактильно-сенсорный прибор замещения (SSD), способный преобразовывать низкочастотные речевые сигналы в тактильные вибрации, передаваемые датчиками, находящимися на кончиках двух пальцев.

Для испытания была взята группа людей, не являющихся носителями английского языка. После ухудшения звукового ряда нескольких фраз их попросили повторить сказанное. Ожидаемо, испорченные звуковые предложения были плохо переданы. После этого испытуемым выдали сенсорные слуховые аппараты и повторили эксперимент. Вибрация, передаваемая кончиками пальцев значительно улучшила озвученный людьми результат. По подсчётам польских специалистов, улучшение слышимости составило порядка 6 дБ, что является достаточно большим результатом, ведь уровень в 10 дБ представляет из себя удвоение воспринимаемой громкости.

По словам ведущего автора Катажины Сеслы, доктора философии, Всемирного центра слуха, Варшавы и Еврейского университета в Иерусалиме, такая технология является крайне важной, ведь для пользования устройством нет надобности в прохождении обучения. Изобретение может помочь слабослышащим людям и тем, кто работает в условиях ограниченной слышимости. По сути учёные научили людей слышать пальцами.

В дальнейших планах у специалистов попытка усовершенствования устройства для получения результата в 10 дБ и проведение исследования мозга с помощью МРТ, на предмет совместимости устройства с различными людьми.