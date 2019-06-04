Вред электронных сигарет — Раскрыто влияние на сердце

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Учёные выяснили, что ароматизаторы в этих устройствах повреждают клетки кровеносных сосудов.

Курение электронных сигарет или вайпинг за последние годы набирает обороты. Многие «классические» курильщики переходят на это вид сигарет. Электронный аналог считается меньшим «злом», но это мнение, к сожалению, ошибочное.

Недавно учёные из Школы медицины при Стэндфордском университете провели опыт в котором хотели выяснить истинный вред электронных сигарет. В результате было раскрыто пагубное влияние на сердце. Ароматизаторы в этих устройствах повреждают клетки кровеносных сосудов. Во время опыта было изучено шесть ароматизаторов. В каждом из них было различное содержание никотина.

В результате стало ясно, что независимо от количества никотина ароматизаторы способны разрушать клетки. Исследователи официально заявили, что курение электронных сигарет становится причиной заболеваний сердца, инфарктов и инсультов. Поэтому лучше отказаться от этой пагубной привычки.