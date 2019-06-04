Счастье луковое: Репчатый лук повышает потенцию

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Об этом рассказали эксперты, добавляя, что доступный продукт является природным афродизиаком.

С давних времён считалось, что лук является сильнейшим активатором повышения потенции. Именно по этой причине данное травяное растение было запрещено к продаже в монастырях. Помимо этого, отечественные диетологи сообщают о том, что луковица содержит в себе органические кислоты, огромный набор необходимых витаминов, растительный гормон, способствующий снижению уровня сахара при диабете.

Относительно конкретного влияния растения на потенцию необходимо сказать о том, что сок репчатого лука способствует выработке качественной семенной жидкости мужчины.

Также для улучшения и повышения половых функций в готовые блюда помимо лука стоит добавлять чеснок, петрушку и сельдерей, так как каждый из этих продуктов несёт в себе полезные свойства для потенции.

Доказано, что сельдерей обогащён витаминами, минералами и содержит важнейший мужской гормон андростерон, усиливающий вторичные половые признаки. А чеснок обладает свойствами усиления кровообращения, тем самым улучшая потенцию.

В сочетании всех этих ингредиентов, мужчина молниеносно прочувствует стимулирующее действие этого простого коктейля под названием «луковое счастье».