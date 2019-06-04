«Похмелье ради похмелья». Врачи рассказали о вреде «утреннего» пива

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Головные боли, слабость и тошнота на утро – первые признаки интоксикации после бурной вечеринки с участием алкоголя.

Учёными было доказано, что организм здорового человека способен перерабатывать выпитый им алкоголь в среднем за 10 часов. Но спустя 12 часов наше тело начинает активно подавать сигналы о том, что накануне мы сильно «перебрали» с напитками. Именно с этого времени начинается активная фаза действий поступившего алкоголя. В простонародье такое состояние принято называть похмельем, признаки которого известны многим: мигрень, тошнота, сухость во рту и слабость во всём теле.

Некоторые придерживаются мнения о том, что на утро «действенным» способом от похмелья является принятие холодного пива, способного устранить болезненные симптомы. Однако облегчение быстро улетучивается, а головная боль и тошнота усиливаются.

Естественно, что такой метод самолечения врачи отрицают и предлагают максимально действенные советы, облегчающие алкогольное отравление.

Первым способом считается обильное питьё чистой воды, способное быстрому выведению токсических веществ из организма. Помимо воды рекомендуется пить сладкий чай или кефир с пониженной жирностью. Он способствует нормализации работы желудка, облегчая тяжелое состояние.

Также врачи настоятельно рекомендуют отказаться от огуречного рассола и соленых бульонов, так как они задерживают соль и провоцирую отечность.

Второй способ – это сон. Научно доказано, что качественный сон прекрасно избавляет от похмелья.

Третьим способом считается контрастный душ. Чередуйте тёплую и холодную воду по пять секунд, закончив процедуру холодной водой.

Четвёртым отрезвительным способом считается частое проветривание комнаты или прогулка на свежем воздухе. В этом случае рекомендуется подстраховаться и пойти с кем-то из близких или знакомых, так как из-за нестабильного состояния может стать плохо.

Но самым лучшим помощником считается принятие активированного угля в таблетках. Врачи советуют пить его перед сном и на утро продублировать приём.

Также перед употреблением алкоголя эксперты советуют выпить стакан обычного молока, который способен замедлить процессы интоксикации. Помимо этого, во время застолья, не стоит забывать о закуске.

Доказанно, что выдержанные напитки в виде коньяка, вина, шампанского и виски являются первыми провокаторами сильнейших головных болей на утро. Наименьше похмелье вызывает чистая водка, белое вино и джин с тоником.