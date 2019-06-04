Беззубая талала: Врачи назвали опасные последствия быстрого похудения

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Забота о своем весе — это здоровая привычка, только при условии, что это не заходит слишком далеко.

Люди живут в мире, который постоянно заставляет адаптироваться к прототипам и идеалам, которых невозможно достичь. Во многих случаях, по природе и генетике, человек просто не может приспособиться к ним, и тогда он чувствует себя ущербным, некрасивым и ему становится противно его собственное тело.

Одержимость вписаться в идеалы красоты с чрезвычайно тонкими телами может привести к расстройствам пищевого поведения, таким как анорексия или булимия.

Диетологами был составлен список тревожных знаков о том, что похудение уже приобрело характер мании, наносящей вред здоровью:

- Человек похудел, но всё равно чувствует необходимость худеть ещё

- Врачи сказали, что вес соответствует росту и телосложению, но пациент уверен, что всё же может скинуть ещё парочку кило

- Реальный вес не соответствует внутреннему ощущению комфортного телосложения

- Посещает навязчивая мысль, что после сброса веса окружающие начнут обращать внимание и лучше относиться

- Несколько раз в день человек думает о своем весе

- Если бы перед ним появился Джинн из лампы, единственным желанием было бы сбросить вес.

Давно известен тот факт, что слишком быстрое похудение имеет опасные последствия, такие как: ухудшение памяти, разрушение зубов, проблемы с пищеварением, проблемы с почками, отёки, депрессия и некоторые другие индивидуальные проявления нездорового похудения.

Когда человек питается здоровой пищей, без строжайших ограничений, он в буквальном смысле начинает сиять, так как кожа впитывает витамины и коллаген, зубы и кости получают достаточное количество веществ для укрепления и не грозят оставить худеющего «беззубой талалой», глаза полны здорового сияния и тело полностью отражает удовлетворение. Нельзя позволять никому говорить себе, что ты не такой красивый, ведь самоуверенность – это первый признак красоты. Человек, который принимает себя и уверен в себе, становится неотразимым и другие люди начинают к нему тянуться.