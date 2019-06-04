Полнота подростков может привести к ранней смерти

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К такому выводу пришли ученые, ссылаясь на данные исследования.

В России среди подростков избыточную массу тела имеют около 20% детей, а ещё 10% страдают из-за ожирения. Врождённые или генетические заболевания, спровоцировавшие избыточный вес, занимают не более 1%.

Учёными из ассоциации кардиологов Америки было проведено масштабное исследование, результаты которого показали, что подростки, имеющие лишний вес, находятся в группе повышенного риска развития сердечных болезней, приводящих к быстрой смерти.

В эксперименте приняло участие более полутора миллиона подростков в возрасте 18-19 лет. На протяжении 27 лет специалисты наблюдали за здоровьем этих людей, отслеживая причины срочных госпитализаций и смертей в молодом возрасте.

В 85% процентов случаев с летальным исходом среди испытуемых было установлено ожирение либо избыточный вес, а причиной смерти становились большие проблемы с сердцем. Так как при избыточном весе возникает сердечная недостаточность, которая не даёт нормально функционировать сердцу и в полной мере перекачивать кровь.

Эффект внезапной смерти в подростковом возрасте настигает тех, кто имеет лишние жировые отложения. На первый взгляд человек может казаться здоровым, но в какой-то момент падает замертво. Причина проста – сердце не выдерживает таких нагрузок.

Чтобы сократить число подобных смертей и уменьшить процент ожирения, кардиологи и диетологи рекомендуют взяться за подсчёт калорий для отслеживания питания и плавного снижения веса за счёт создания дефицита. Переход на правильное питание является главным фактором, влияющим на продолжительность жизни. Также не стоит забывать и о физической активности в виде прогулок, поездок на велосипеде и занятия силовыми тренировками, способствующие дополнительному расходу калорий и поддержанию мышц в тонусе.