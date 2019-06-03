Осторожно, Крым! Составлен ТОП-5 заболеваний, которыми можно заразиться на отдыхе

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Корь и болезнь Лайма — лишь немногие заболевания, которые могут подстерегать в Крыму как детей, так и взрослых.

Ставший популярным местом отдыха Крым таит в себе множество опасностей. Специалисты предупреждают, что на отдыхе можно подхватить опасные вирусы, поэтому необходимо осторожно выбирать место отпуска и следить за здоровьем. Врачами был составлен ТОП-5 заболеваний, которыми можно заразиться на отдыхе.

На первом месте стоит корь. Уже сейчас количество заболевших стремительно увеличивается. Медики предупреждают, корь опасна осложнениями: пневмонией, болезнями, связанными с ушными инфекциями, и даже потерей зрения. Основные симптомы: высокая температура, красная сыпь, насморк и кашель.

Следующим заболеванием, которым можно заразиться в Крыму, является болезнь Лайма. В нынешнем сезоне также зафиксировано несколько случаев. Она переносится клещами. Врачи рекомендуют делать профилактические прививки и носить одежду, которая не позволит насекомым добраться до тела. Некоторые говорят о вероятности заразиться вирусом Коксаки. Именно поэтому медики не советуют есть на пляжах. Этот вирус — в воде. Сейчас увеличили число заборов проб воды, чтобы избежать последствий. Основные симптомы похожи на отравление: тошнота, рвота, высокая температура.

Ещё одним опасным заболеванием, которым славится Крым, является Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ). Она также известна как геморрагическая лихорадка Крым-Конго. Его тоже переносят клещи. Это острое инфекционное заболевание, которое сопровождается лихорадкой и кровотечениями. Именно на полуострове был впервые выявлен возбудитель. Кроме того, туристов также предупреждают о дифтерии. Ещё в прошлом году уровень защищённости от данного заболевания был признан самым низким в России. Основные симптомы: высокая температура, отёк мягких тканей шеи, затруднённое дыхание. Медики призывают к осторожности.