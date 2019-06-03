«Оранжевая диета»: Названы продукты, вызывающие идеальный загар у женщин

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Овощи и фрукты с содержанием бета-каротина помогут быстрее приобрести шоколадный оттенок кожи.

Для многих женщин загар является важным «пунктиком» в планах на лето. Медики рассказали, что правильный рацион поможет добиться равномерного шоколадного загара. По словам диетологов, определённые овощи и фрукты содержат в составе бета-каротин, селен, витамин Е, которые способствуют «прилипанию» солнечных лучей.

Специалистами названы продукты, вызывающие красивый загар.

Самым эффективным овощем считается морковь: сильный источник бета-каротина и витамина А. Этот продукт не только улучшит состояние зубов и зрения, но и сохранит загар на длительное время. Специалисты советуют употреблять свежевыжатый морковный сок перед солнечными процедурами.

Большим количеством полезных для загара веществ могут похвастаться персики: они содержат железо, калий, витамины С и бета-каротин. Эти фрукты защищают кожу от появления ожогов и способствуют равномерному распределению загара.

Абрикосы также помогут в приобретении идеального загара. Они ускорят появление шоколадного оттенка и надолго сохранят этот цвет. Сочный плод защитит эпидермис от влияния ультрафиолетовых лучей. Достаточно съедать 200 г абрикосов в сутки, чтобы получить более интенсивный загар.

«Оранжевая диета» с большим содержанием бета-каротина поможет создать загар своей мечты и придать телу особой мексиканской привлекательности.

Специалисты также отметили, что существуют продукты, которые снижают «способность» кожи к загару. К таким относятся: мясные копчёные продукты, солёные блюда, кофе, шоколад, петрушка, кукуруза, алкогольные напитки.