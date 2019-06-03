Худеть вкусно: Диетологи рассказали, какие орехи избавят от лишнего веса

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Плоды снижают чувство голода, заменяют животные жиры и практически не откладываются «про запас». Для похудения орехи употребляют в небольшом количестве.

Диета чаще всего ассоциируется с максимальным снижением жиров. Диетологи рассказали, что такое мнение неправильное, ведь для правильного функционирования организма нужен баланс белков, жиров и углеводов. По словам экспертов, худеть можно вкусно, не лишая себя калорийных лакомств.

Врачи назвали, какие плоды избавят от лишнего веса.

Лидирующую позицию занимает миндаль, который содержит много клетчатки и омега-3 жиров. Орех уменьшает тягу к сладкой пище. Грецкие орехи очищают организм от лишних шлаков и укрепляют сердце. Кешью также относятся к диетическим продуктам, так как снижают чувство голода и насыщают полезными микроэлементами.

Орехи чаще всего исключают из рациона из-за большого количества жиров, что является большой ошибкой худеющих. Медики отметили, что орехи способны надолго устранить голод, потому что растительная клетчатка набухает и увеличивает размер пищи. Для того, чтобы переварить продукт, организму нужно много энергии, что очень важно при похудении.

Орехи уменьшают уровень «плохого» холестерина, ведь у людей с лишним весом он чаще всего повышен. Плоды способны разнообразить диетический рацион и предоставить организму набор полезных веществ: растительные белки, ненасыщенные жирные кислоты, витамины А, В, В2, В3, В6, В9, Е, железо, магний, кальций, фосфор.

Исследования британских учёных доказали, что орехи положительно влияют на похудение. Те люди, которые несколько раз в неделю употребляют орехи, менее склонны к появлению лишних килограммов.

Медики отметили, что суточная норма орехов составляют не более 200 калорий. Большее количество может усложнить работу ЖКТ.