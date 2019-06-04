Семена чиа против сахара: Медики назвали суперпродукт для людей с диабетом

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Семена способны не только снизить уровень сахара в крови, но и нормализовать ЖКТ.

Диетологи Великобритании рассказали о растении, которое способно вылечить диабет 2 типа. Оказалось, что семена чиа являются идеальным продуктом для борьбы против сахара. Суперпродукт обладает большим количеством белка и низким содержанием жиров и углеводов. В составе семян содержится большое количество Омега-3 кислот, антиоксидантов и клетчатки. Чиа замедляют процесс переработки еды в организме, что помогает урегулировать всасывание пищи и замедлению преобразования углеводов в сахар.

Семена чиа обладают способностью контролировать инсулинорезистентность: продукт выравнивает резкие скачки глюкозы и стабилизирует обмен веществ. Медики назвали чиа спасением для больных. Исследования доказали, что семена способны не только снизить вес, но и вылечить людей с диабетом 2 типа.

Британские эксперты по питанию отметили, что этот продукт можно использовать для приготовления коктейлей, йогурта, сока, добавлять в салаты и каши. При этом пациентам нужо не забывать о физической активности (не менее 200 минут в неделю).

По словам врачей, людей с диабетом 2 типа становится все больше. Первыми признаками заболевания являются повышенная усталость, постоянная жажда и учащённое мочеиспускание. При наличии таких симптомов стоит обратиться к специалистам, ведь отсутствие лечения может спровоцировать серьёзные проблемы с сердцем, глазами и нервами.