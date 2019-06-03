Вызывают рак и мутации: В российских аптеках продают «смертельные» таблетки от давления

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2,5 млн опасных упаковок отправлены на проверку. Вредными оказались «Валз», «Диован», «Нортиван». Содержат генотоксичные примеси NDMA и NDEA.

Люди обращаются за помощью в аптеки при проблемах с давлением, там есть лекарства на любой вкус и цвет. Но на самом деле не всё так радужно и безоблачно. Росздравнадзор рассказал, что в российских аптеках продают «смертельные» таблетки от давления.

Согласно имеющимся данным, на полках лежат 2,5 миллиона опасных для здоровья упаковок, среди которых есть «Валз», «Диован», «Нортиван», «Микардис» и другие. В составе этих лекарств можно обнаружить вещества из группы сартанов и нитрозамины, которые вызывают рак и мутации при длительном применении.

Уже сейчас ведомство потребовало производителей проверить все лекарственные препараты на наличие опасных токсинов. Росздравнадзор ссылается на зарубежные исследования, которые показывают, что в лекарственных препаратах содержатся генотоксичные примеси NDMA и NDEA.

Отмечается, что надо начать контролировать ситуацию: было решено проверить все препараты от давления. Сейчас на проверке оказались 100 млн таблеток, которые находятся в обращении. Несмотря на то, что срок годности истекает только в 2022 году, масса лекарств может пойти на утилизацию.

Напомним, что подобная ситуация уже была. В 2018 году Росздравнадзор отозвал из оборота более 8 млн пачек препаратов, в основу которых входили вредные вещества, в том числе валсартан. Долгое время это был самый назначаемый в мире препарат, поскольку результаты впечатляли.

Что касается опасных веществ NDMA и NDEA, то они являются отходами ракетного топлива. Наблюдать ухудшение самочувствия можно только при длительном приёме токсичных средств, в краткосрочном периоде изменения вряд-ли можно заметить.

Кстати говоря, опасность хранят не только популярные лекарственные средства. В незначительных концентрациях примеси содержатся в пиве, табачном дыме вяленых мясе и рыбе. Только из-за маленького процента содержания состояние здоровья ухудшается медленно, на протяжении десятков лет.