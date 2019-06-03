Красивая грудь или лечение рака? Врачи выяснили как импланты влияют на организм

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Потеря аппетита, быстрая утомляемость и одышка являются малой частью огромного списка признаков развития редкого вида онкологии.

Онкологи сообщают о том, что увеличенные лимфатические узлы на шее и в подмышечной впадине также являются тревожными «звонками» для тех, кто ранее прибегнул к процедуре по увеличению груди с помощью имплантов.

Ранее на тему вреда подобной операции было много неясностей. Пластические хирурги пытались доказать и оправдать безопасность имплантов, опровергая слухи о развитии рака молочной железы.

Семь лет назад группой исследователей был проведён масштабный анализ на риск развития рака молочных желёз у женщин, перенёсших косметическое увеличение груди. Результаты показали, что более 93% пациенток, сделавших косметическую имплантацию молочной железы, не подвержены риску рака молочной железы.

Но совершенно недавно стало известно о том, что грудные импланты способны провоцировать развитие редкой формы онкологии – анапластической крупноклеточной лимфомы. На сегодняшний день в мире зарегистрировано уже более 500 случаев этого заболевания. При этом установлено 16 случаев смерти женщин с этим диагнозом. Самые первые признаки включают в себя отсутствие аппетита, усталость, лихорадку, резкий сброс веса, ночная потливость, кашель, отёчность и отдышка. Также рак распространяет метастазы в кости, костный мозг, лёгкие, селезёнку и печень женщины.

Но проблема заключается в том, что многие хирурги не знают об этом заболевании. Так как анапластическая крупноклеточная лимфома начинает своё развитие в капсуле, нарастающей вокруг установленного импланта, а не в ткани молочной железы. В этом случае метастазы проникают и на соседние лимфоузлы, чем может быть особенно опасной.

Предполагается, что возникновение этого вида рака связано с воспалением либо занесённой инфекцией при операции, а также с токсическими свойствами самого импланта.

Срок, за который способно развитие онкологии после операции варьируется в пределах десяти лет.

Сообщается, что дальнейшее тяжёлое лечение после обнаружения опухали можно максимально избежать, если на ранних стадиях болезнь была диагностирована. В этом случае из пациентки удаляют имплант и окружающую его капсулу. Если рак диагностировали на более поздних стадиях - химиотерапии не избежать. Во избежание рецидива удаляются лимфатические узлы.

Именно поэтому полученные результаты исследований настаивают о необходимости повышения уровня осведомленности пациентов, а также пластических хирургов о возможных рисках после установки грудных имплантатов. Также необходимо проявлять бдительность к признакам и симптомам, а также прислушиваться к своему организму. ⠀