Добавить льда: Холодный кофе сохранит ваш язык – медики

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Ледяной напиток понижает уровень кислоты в желудке, что улучшает вкусовые качества кофе.

Даже летом человеку нужен кофеин для прилива энергии в организме. В жаркое время года появляется альтернативное решение — кофе со льдом.

Помимо освежающего и бодрящего эффекта, холодный кофе намного полезнее, чем горячий. Ледяной напиток сохранит ваш язык, ведь даже в спешке жидкость не сможет обжечь организм.

Медики рассказали, что ледяной кофе обладает «правильным» уровнем рН, который не только улучшает вкус, но и приносит пользу здоровью.

Холодный напиток более щелочной, чем горячий, потому что кофейные зёрна выделяют кислые масла при нагревании. Поскольку кофе со льдом более кислый, то он помогает пищеварительной системе стабилизироваться.

Кроме того, пониженные уровни кислоты также улучшают и вкус кофе. У напитка пропадает горечь, ведь кислые масла отсутствуют в кофе со льдом. Снижение кислотности имеет полезные свойства для ротовой полости: минимизируется окрашивание зубов и их разрушение.

Специалисты рекомендуют самостоятельно делать такой напиток. Нужно заварить любимый кофе (можно растворимый), сделать его чуть крепче обычного, ведь напиток будете разбавлять. Оставить на 30 минут, чтобы жидкость остыла. Перелить в стеклянную тару и добавить несколько кубиков льда. Сливки, молоко, мороженое и тоники по желанию.