Любишь газики - беги в тазики: Врачи предупредили об опасности «взрывного» живота

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Оказаться в очень неловкой ситуации может каждый. Ученые объяснили, как этого не допустить.

Вряд ли кому понравится урчание в животе, а метеоризм тем более. Чаще всего люди даже не подозревают, что является причиной «взрывного» живота, поэтому мало кто знает, как этого не допустить, поэтому врачи выявили «главных врагов» и предупредили об их опасности.

Избыточное газообразование возникает обычно из-за ферментативных нарушений, которые проявляются вследствие секреторной недостаточности поджелудочной железы, гастрита и дуоденита, нарушения работы желчного пузыря, изменения микрофлоры кишечника и прочих, чаще всего известных больному, заболеваний. Но избыточное газообразование может возникать также из-за продуктов питания, газированных и алкогольных напитков и стресса.

Ученые выяснили, что чаще всего к нарушению ферментообразования, и, как следствие, избыточному газообразованию приводит неправильное питание. Самым большим «злом» является фастфуд, еда на скорую руку, перекусы и обсуждение проблем во время еды. Мало того, что стресс негативно влияет на пищеварение, так как организм должен справляться с нагрузкой на мозг и сердечно-сосудистую систему, вместо того, чтобы переваривать еду, так в желудок еще и попадает воздух, который провоцирует появление метеоризма и убивает анаэробные бактерии, которые участвуют в пищеварении, а это приводит к дисбактериозу.

Еще хуже обстоят дела с газированными напитками. Тут уместно выражение: любишь газики — беги в тазики. Да, реакция на газировку будет не только «взрывной», но и очень быстрой, особенно если ею запивать жирные жареные продукты. Дело в том, что высокое содержание сахара создаёт благоприятную среду для роста бактерий, которые в процессе активности выделяют газ, который в итоге может стать причиной внезапного конфуза. Так, что врачи рекомендуют исключить фастфуд и газировку за несколько часов до появления в публичных местах.