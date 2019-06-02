Вместо десяти лимонов: Капуста обеспечивает организм двойной дозой витаминов

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Овощ богат микроэлементами, которые стимулируют работу мозга и укрепляют иммунитет.

Согласно распространенным стереотипам, наибольшей диетической ценностью наделены фрукты, в частности — цитрусовые. Вместе с тем, доступный овощ во многом превосходят «классических» носителей витаминов.

Исследователи установили, что одна порция свежей капусты содержит дневную дозу витамина C и двойную дозу витамина A, которые обеспечивают крепкий иммунитет и хорошее зрение. Иначе говоря, вместо употребления десяти лимонов лучший выбор — это капуста, так как она обеспечивает организм двойной дозой витаминов. Травматологи напоминают, что овощ богат витамином К, который оберегает кости от ломкости и развития остеопороза.

Также капуста может «очистить» организм. В частности, микроорганизмы капусты удаляют холестериновые отложения в кровеносных сосудах. Кроме того, употребление этого овоща снижает риск развития онкологических заболеваний, что подтвердило исследование шотландских исследователей.

Стоит отметить, что 100 грамм капусты содержит не более 40 калорий. Вкупе с универсальностью, это делает доступный овощ диетическим продуктом, который сохранит фигуру.