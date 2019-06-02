Смертельный отпуск: Врач посоветовал, как не усугубить диабет летом

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Сорвавшись с диеты, человек рискует жизнью, говорит медик.

Симптомы диабета типа 2 можно уменьшить во время отпуска, наблюдая за тем, что пациент пьёт и ест. Эксперты говорят, что диабет 2 типа - это состояние, которое влияет на повседневную жизнь человека и может усугубляться в определённых ситуациях. Скачки уровня сахара в организме человека провоцируют ухудшение состояния и как результат проблемы со здоровьем, говорят эксперты. Врач посоветовал, как не усугубить диабет летом.

«Когда у вас диабет, употребление алкоголя может вызвать повышение или понижение уровня глюкозы в крови. Это зависит от того, сколько вы съели, сколько алкоголя вы употребляете, как быстро и сколько углеводов содержится в напитке или фреше. Пиво и сладкое вино могут вызвать повышение уровня глюкозы в крови», - подчёркивает врач.

Смертельный отпуск с употреблением указанных продуктов может для диабетика закончиться не просто плачевно, а даже летально. Причина, по которой алкоголь может быть вредным для больных сахарным диабетом 2-го типа, заключается в том, что он стимулирует аппетит, и следователь больше кушать и закусывать алкоголь. Высокоградусные напитки влияют на суждение и силу воли, что может привести к неправильному выбору пищи. Калории, выделяемые алкогольными напитками, также затрудняют потерю веса и могут помешать лечению от диабета.

Но врач не считает, что больные диабетом 2 типа должны полностью избавиться от алкоголя.

«Умеренность является ключевым фактором, так как избыток алкоголя повышает резистентность к инсулину и риск гипертонии, нарушения сердечного ритма, жировых изменений печени, низкого уровня глюкозы в крови (гипогликемия) и способствует ожирению. Если вы пытаетесь сбросить вес, ограничение потребления алкоголя - это простой способ сократить потребление калорий. Если у вас диабет, ваш врач может посоветовать вам пить только одну или две единицы алкоголя в день», - подчёркивает эксперт.

При этом врач посоветовал, как не усугубить диабет летом и рекомендует посетить терапевта, если присутствуют симптомы диабета, а именно: