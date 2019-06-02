Смертельный отпуск: Врач посоветовал, как не усугубить диабет летом

Сорвавшись с диеты, человек рискует жизнью, говорит медик.
Симптомы диабета типа 2 можно уменьшить во время отпуска, наблюдая за тем, что пациент пьёт и ест. Эксперты говорят, что диабет 2 типа - это состояние, которое влияет на повседневную жизнь человека и может усугубляться в определённых ситуациях. Скачки уровня сахара в организме человека провоцируют ухудшение состояния и как результат проблемы со здоровьем, говорят эксперты. Врач посоветовал, как не усугубить диабет летом.
Смертельный отпуск с употреблением указанных продуктов может для диабетика закончиться не просто плачевно, а даже летально. Причина, по которой алкоголь может быть вредным для больных сахарным диабетом 2-го типа, заключается в том, что он стимулирует аппетит, и следователь больше кушать и закусывать алкоголь. Высокоградусные напитки влияют на суждение и силу воли, что может привести к неправильному выбору пищи. Калории, выделяемые алкогольными напитками, также затрудняют потерю веса и могут помешать лечению от диабета.
Но врач не считает, что больные диабетом 2 типа должны полностью избавиться от алкоголя.
При этом врач посоветовал, как не усугубить диабет летом и рекомендует посетить терапевта, если присутствуют симптомы диабета, а именно:
- учащённое мочеиспускание;
- постоянное чувство жажды;
- безосновательная потеря веса;
- усталость;
- порезы или раны заживают дольше;
- молочница и зуд в зоне половых органов;
- туманное зрение.