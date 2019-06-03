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Средство стимулирует гормональные рецепторы без ущерба для организма. Количество летальных случаев снизилось на 29%.

На встрече Американского общества клинической онкологии были обнародованы результаты испытаний нового препарата. Ингибитор циклина снизил долю летальных случаев при раке груди до 29%.

По словам ведущего исследователя Сары Гурвиц, препарат действует на рецепторы гормона, которые распространяют опухоль. Эти раковые частицы «подключаются» к клеткам эстрогена, распространяя площадь пораженных тканей. 60% случаев рака груди вызваны этими элементами.

Ранее терапия заключалась в блокировании выработки женских гормонов, лишая опухоль подпитки. Но этот способ негативно влиял на организм пациентов, а его эффективность была низкой.

Учеными найдено лекарство, снижающее смертность от рака молочной железы. Эффективность препарата доказал эксперимент, охвативший 670 пациентов в возрасте до 59 лет. Все участники исследования переживали четвертую стадию болезни, которую не лечили блокировкой гормонов.

Добровольцев разделили на две группы: первая получала плацебо, а вторая – ингибитор циклина. Уровень смертности во второй группе снизился на 29%.