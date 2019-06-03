Диетологи молчат: Организм сжигает калории во время сна без химических добавок

Сегодня, 05:00

Сжечь можно до 500 калорий. Специальную формулу, которая позволяет их высчитать, назвали медики.

О пользе сна написано множество статей и книг, но последние исследования показали, что это не весь потенциал. Выяснилось, что организм во время сна сжигает калории без каких-либо химических добавок. Медики убеждены, что человек может использовать ресурсы своего тела для того, чтобы себе помочь. Разумеется, об этом молчат диетологи, поскольку вся система рухнет.

Отмечается, что во время сна можно сжечь до 500 калорий, поскольку в ночные часы тело всё ещё работает и поддерживает жизненно важные функции организма. Правда, здесь для того, чтобы достигнуть успеха, нужно учитывать один нюанс: метаболический коэффициент падает на 15%. Для этого необходимо знать рост, вес и длительность сна человека.

Вести счёт нужно также и в ночные часы — существует специальная формула, которая помогает определить количество сожжённых ночью калорий. Необходимо рассчитать почасовой BMR — количество калорий, от которых избавляется организм в течение дня — и умножить его на количество «сонных» часов, после чего уменьшить полученную сумму на 15%.

Также стоит не забывать, что здоровый сон помогает решить многие проблемы. Он благоприятно влияет на сердце, мозг, нервную систему и другие органы. Например, исследователи доказали, что недосып «бьёт» по печени не хуже алкоголя, поскольку провоцирует сбой в производстве глюкозы.

На основе этого медики делают выводы, что человек, который высыпается и при этом ведёт здоровый образ жизни, не имеет проблем со здоровьем. Во время сна нормализуются все процессы, главное — днём не давать телу большую нагрузку.