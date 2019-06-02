Ученые назвали 3 категории продуктов, которые помогут избежать похмелья

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Застолье может не иметь последствий, если правильно подготовится, говорят ученые.

Практически ни один масштабный праздник в жизни человека не проходит без употребления алкоголя. Некоторые стараются оградить себя от вредных напитков, другие пробуют сбалансировать их употребление, остальные же просто предпочитают об этом не задумываться. Для таких людей ученые подготовили рекомендации, как правильно подготовить свое тело перед веселым застольем, чтобы избежать похмелья. В список таких рекомендаций входят три категории продуктов.

Прежде всего, специалисты советуют сделать акцент на фруктах и овощах. Содержащийся в них сахар способен ограничить процесс пищеварения и всасывания алкоголя в кровь. Помимо этого, овощи и фрукты содержат большое количество воды. Вода поможет заполнить органы пищеварения и смягчить обжигающее влияние алкоголя на их стенки.

Если у вас нет желания употреблять большое количество фруктов и овощей, вы можете заменить их другими сладкими продуктами: булочки, печенье, пряники. Но стоить помнить о том, что еда должна быть сытной и углеводной. Не стоит налегать на торты, зефир или мармелад. Эти продукты могут вызвать отторжение.

Но не стоит надеяться лишь на сладкое. Теория о пользе жирной пищи перед выпивкой имеет под собой основания, говорит Эрин Морс, главный клинический диетолог в UCLA Health. Жирная пища, обволакивая внутренние органы, препятствует нормальному всасыванию алкоголя и абсорбирует его. Употребление жирной пищи может помочь сделать вас менее пьяным, но не стоит злоупотреблять ей и переедать.

«Главное правило – плотно поесть перед застольем. Еда должна быть сбалансированной, калорийной и состоять из большого числа углеводов, белков и жиров», - говорят ученые.

Отмечается, что принимать пищу рекомендуется минимум за 15 минут до питья алкоголя. Не стоит начинать пить одновременно с принятием еды или на пустой желудок. Если поторопиться, еда просто не успеет защитить ваши внутренние органы и алкоголь пройдет к ним совершенно спокойно.