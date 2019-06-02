"Больше отдыхаешь – медленней стареешь": Ученые рассказали, как оставаться молодым

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Специалистами Калифорнийского университета был назван конкретный срок необходимого ежегодного отпуска.

Для сохранения молодости, здоровья, а также возникновения риска возникновения преждевременной смерти, учёные рекомендуют брать отпуск, продолжительность которого составляет не менее трёх недель.

Для подтверждения своей теории, учёные провели масштабное исследование, в участии которого приняло более ста женщин, возраст которых варьировался от 30 до 60 лет. Испытуемых отправили на шесть дней в курортный отель Калифорнии. Перед началом и после окончания эксперимента у женщин был взят анализ крови, а также в течение года трижды они отвечали на вопрос о самочувствии.

Результаты показали, что даже отдых, длительность которого составляет не менее четырёх дней – является действенным, так как за это время значительно снижается уровень стресса и тревожности, изменяется активность определённых генов, отвечающих за иммунитет и стрессоустойчивость, а также улучшается общее психологическое состояние. Оздоровительный эффект от недельного отдыха испытуемых сохранялся на протяжении десяти месяцев. После этого эксперимента девизом калифорнийских ученых стала фраза: "Больше отдыхаешь – медленней стареешь".

Помимо этого, через два года австрийскими учёными был проведён подобный эксперимент, в котором приняли участие двадцать человек. Продолжительность испытания составила четыре дня. Первую группу из десяти человек отправили на горный курорт, вторая добровольцев осталась дома. Результаты показали, что даже такой мини-отпуск способен благоприятно повлиять на общее самочувствие и значительно снизить уровень стресса. Эффект продлился 45 дней.

Также специалисты Британии уверены в том, что отпуск необходим каждые 62 рабочих дня. Но перерыв между отдыхом не должен быть больше трех месяцев, иначе у человека может возникнуть нарастающая агрессия, снижение иммунитета и концентрации внимания.