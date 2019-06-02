Молоко после 30 лет не опасно. Врачи развеяли миф

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Более 80% взрослых людей в России могут спокойно потреблять в пищу молочные продукты, не опасаясь за своё здоровье.

Представитель Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова заявила о том, что полностью не согласна с тем, что люди после 30-ти лет тяжело переносят потребление молока. Это объясняется тем, что непереносимость лактозы существует лишь у 50% населения всей планеты. Эти люди лишены фермента, перерабатывающего лактозу. Соответственно, что при употреблении молочных продуктов они испытывают дискомфорт в желудке в виде диареи и бурления, именно поэтому такие продукты им противопоказаны. В России таких пациентов насчитывается около 20%.

У остальных людей, не имеющих таких симптомов, данный фермент работает «без перебоя» до самой старости, что даёт полное право и без опасений пить молоко, не боясь каких-либо последствий или осложнений.

Также врачи советуют вместе с молочными продуктами потреблять ягоды и орехи. Помимо этого молоко является отличным источником белка. Для поддержания или набора мышечной массы, спортсменам советуют добавить в рацион как можно больше творога и молока.