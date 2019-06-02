Детям с аутизмом поможет диета – врачи

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Отказ от некоторых важных продуктов, согласно последним исследованиям, может помочь в лечении расстройства аутического спектра.

Аутизм, также известный сегодня, как расстройство аутистического спектра (ASD) представляет собой набор поведенческих черт, которые изменяют развитие людей - как детей, так и взрослых. Аутизм влияет на связь людей с окружающей их средой, затрудняя их восприятие общества, изменяя их социальные возможности и развивая, в некоторых случаях, дефицит внимания и гиперактивность.

Многие родители детей, страдающих аутизмом, изо всех сил пытаются найти больше, чем просто методы борьбы с расстройством, которое затрагивает их детей. Мать и аргентинский повар Макарена Салазар утверждает, что нашла «лекарство» от аутизма благодаря биомедицинской кухне.

Согласно исследованиям, проведённым врачами, кишечник и мозг неразрывно связаны, что подтолкнуло их на мысль о правильном питании именно для мозга. По их мнению, именно в еде заключено решение проблемы аутизма.

Согласно новой биомедицинской диете некоторые некоторые основные продукты должны быть исключены из рациона: кисломолочные продукты, сахар, соя, яйца и глютен. Переход к новому рациону длится примерно четыре дня. По словам матери, когда кишечник её дочери был в нормальном состоянии и детоксифицирован, девочка могла удерживать внимание, повысила концентрацию на учебе, могла находиться в шумных местах и легче осваивалась в обществе.

Эта диета известна как биомедицинская и, хотя она может показаться очень строгой, так как она лишена многих продуктов, к ней можно легко привыкнуть. Многие врачи поддержали инициативу с этой диетой, так как увидели действительный результат, поэтому теперь можно с уверенностью сказать, что детям с аутизмом можно помочь, правильно подобрав продукты питания.

Как всегда, мнение разделилось на два лагеря. Те, кто счёл это неразумным и продолжают считать смену питания плохим решением для лечения такого сложного психического заболевания и те, кто поддержали эту идею и применили её сами. В любом случае, любые изменения, которые будут вноситься в жизнь людей с этим расстройством, следует обсудить с лечащим врачом.